Hatay’da bir mezra karantinaya alındı

HATAY (AA) – Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Çamsarı Mahallesi Cintepe mezrasında 3 kişinin yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mahallede eldiven ve maske kullanımının sağlanması, vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafeye uymaları için gerekli duyuruların yapılması, bölgede bulunan Çamsarı Aile Sağlığı Merkezi Hekimliğinden sevk kağıdı alanlar ile acil sağlık halleri dışındaki vatandaşların bölge dışına çıkmalarına müsaade edilmemesi, söz konusu yerin 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar giriş çıkışlarının kolluk kuvvetlerince sağlanması, alınan tedbirlere uymayanlara ilgili birimlerce para cezası verilmesine karar verilmiştir."

Öte yandan kararın ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışması başlattı.