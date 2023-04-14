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14 Nisan 2023
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Hatay’da deprem anından yeni görüntüler ortaya çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay’da yaralar sarılmaya devam ederken, felaketin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’ndeki dönercinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerindeki eşyalar depremin etkisiyle düşüp camlar tuz buz oluyor. Ardından deprem korkusuyla kendilerini dışarıya atan vatandaşlar sığınacak yer arıyor.

‘O GECE BİZİM İÇİN KABUSTU’

İş yeri sahibi Taner Kurnaz (24), görüntüleri her izlediğinde o geceyi tekrar yaşadığını belirtti. Depreme uykuda yakalandıkları için ilk anlarda çok korktuklarını dile getiren Kurnaz, şunları söyledi:

*Kendimizi dışarıya atıp dükkana sığındık. İnsanların çoğu da buraya geldi. Yüzlerce insan bizim dükkanın önüne durdu.

*Çok şiddetli yağmur vardı. O gece bizim için kabustu. Bazı eşyalarımız zarar gördü. Camlar kırıldı. İnsanlar şortla, terlikle sokaktalardı. Herkese kapımızı açtık.

*Hala iş yerinde yatıp kalkıyoruz. Hayata tutunmak zorundayız” dedi. (DHA)

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