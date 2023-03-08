Hatay’da korkutan patlama

Hatay İskenderun ilçesinde bugün öğlen saatlerinde bir maden şirketi taş ocağında dinamitle patlatma gerçekleştirdi.

İlçede, 6 Şubat depremini yaşayan halk, patlama nedeniyle korkulu anlar yaşadı.

“HASARLI BİNALAR VARKEN YAPILACAK İŞ Mİ?”

Yaşanan 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina hasarlı veya ağır hasarlı durumda.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi Yarıkkaya mevkiinde bulunan taş ocağında, bugün öğlen saatlerinde dinamitle patlatma yapıldı.

DEPREM ZANNEDİLDİ

Şiddetli patlama nedeniyle ilçede yaşayanlar yeni bir depremi olduğunu düşünerek korku dolu anlar yaşadı. İlçede birçok binanın yaşanan deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğunu ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten ilçe sakinleri, dinamitle patlatma yapılmasına tepki gösterdi.

İlçe sakinler, “Bizler zaten 6 Şubat’ta bir deprem yaşadık. Halen üzerimizden o korkuyu atlatmış değiliz. Korku içerisinde yaşıyoruz. İlçede çok sayıda ağır hasarlı binamız var. En ufak bir sallantıda yıkılacak durumda olan binalar var. Buna rağmen bölgeye çok yakın bir taş ocağında dinamit patlatılması doğru değil. Hasarlı binalar varken bu yapılacak iş mi? Bu şirketlere müdahale edilmeli. Depremi atlatan vatandaşlar bu patlatmalar nedeniyle yıkılacak binaların altında kalma tehlikesi var. Yetkililerin acil müdahale etmesi lazım” şeklinde tepki gösterdi.

“TAŞ TALEBİ ÜZERİNE PATLATMA YAPMAK DURUMUNDA KALDIK”

Anka Madencilik’in sahibi Önder Berktaş, yaşanan olay sonrası bir açıklama yaparak verdikleri rahatsızlık nedeniyle özür diledi. Şirket sahibi Berktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Ben de bu halkın çocuğuyum, ben de depremzedeyim. Konteyner sahalarına, evlerin önlerine kaymakamlığımız ve İskenderun Belediyesi bizden malzeme talep etti.

*Elimizde malzeme bulunmamasından dolayı valilik, kaymakamlık ve jandarma personelinin bilgisi dahilinde patlatma yaptık.

*Halkımız patlatmadan kaynaklı rahatsızlık duydu. Kusura bakmasınlar. Eğer biz bu patlatmaları yapmazsak, İskenderun’da deniz kumundan yapılmış tüm evler, tüm yerleşim yerleri 06 şubattaki deprem dolayısıyla yıkıldılar. Deniz kumunun sağlam olmadığından.

*Bizim gibi taş ocakları çalışmak zorunda. Herkes sağlam evlerde oturmalı yıkılmamalı. Biz bunun için çaba gösteriyoruz. Halkımızdan anlayış bekliyoruz. Elimizden geldiğince devletimize milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.