Hatay'da Kovid-19'u yenen iki kardeş alkışlarla taburcu edildi

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Alaturka Online
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HATAY (AA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak sağlıklarına kavuşan iki kardeş hastaneden alkışlarla uğurlandı.

İskenderun Devlet Hastanesine 20 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başvuran Halis ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Tedavileri tamamlanan ve son testleri negatif çıkan Yılmaz kardeşler, hastanede görevli doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla taburcu edildi.

Kardeşlerin tabucu edildiği an cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

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