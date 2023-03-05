Hatay’da şehit düşen polis memuru Tarakçı son yolculuğuna uğurlandı

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Alaturka Online
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Antakya Atatürk Parkı içerisinde üzerine ağaç ve duvar devrilen, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tarakçı’nın (29) naaşı, memleketi Rize’ye getirildi.

Çarşı Mahallesi’ndeki evinde helallik alınan şehit polis memuru Tarakçı için Sahil Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehidin annesi İlknur ve babası Kadir Tarakçı’ya başsağlığı diledi.

Tarakçı’nın cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı’nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından kortej eşliğinde götürüldüğü İslampaşa Mahallesi’ndeki şehitlik kabristanlığında toprağa verildi. (AA)

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