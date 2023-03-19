Hatay’da sessiz yürüyüş

Sol Parti MYK ve PM üyeleri, deprem bölgesi illerinde dayanışma faaliyeti yürüten Sol Parti Dayanışma Gönüllüleri ile bugün Hatay Armutlu’da depremde yaşamını yitiren yurttaşları andı. Partililer, Defne Uğur Mumcu Bulvarı’na sessiz yürüyüş yaptı.

“HATAY’I TERK ETMİYORUZ”

Gönüllüler adına konuşan Feray Aytekin Aydoğan, şu açıklamayı yaptı:

*Deprem bölgesine İçişleri Bakanı terlik, Milli Eğitim Bakanı kitap, Tarım Bakanı yem ve gübre, Sağlık Bakanı hastane ulaştıramadı.

*Bizler ilk günden bugüne çocukların ufacık gülümseyişi için köy köy, mahalle mahalle çocuk etkinliklerinden gençlik, kadın buluşmalarına; üreticilere yem gübre ulaştırmadan hukuki bilgilendirme toplantılarına kadar umudu da kararlılığı da hep birlikte örmeye devam ediyoruz.

*Bir kez daha gördük ki biz bu ülkenin emekçileri kadınları gençleri devrimcileri birbirimizin çaresiyiz.

*Hatay’ı terk etmiyoruz, hep birlikte kenti yeniden kurmaya, inşa etmeye devam edeceğiz. (ANKA)