‘Hatay’da Suriyeli seçmen sayısı yüzde 85 arttı’

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM’de Suriye krizi ve Suriyelilerden dolayı yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı konuşmada Hatay’da Suriyeli seçmen sayısının son yerel seçimlerden bu yana yüzde 85 arttığını öne sürdü.

Can ÇAPAR

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Meclis’e Hatay’da yaşayan Suriyelileri taşıdı. İçişleri Bakanlığı‘nın iki ay önce Türkiye’de 120 bin Suriyeli seçmen olduğu açıklamasını hatırlatan Güzelmansur, “2019 yerel seçimlerinde Hatay’daki Suriyeli seçmen sayısı 13 bindi, şimdi olmuş 24 bin, yani artış yüzde 85” dedi. Güzelmansur şunları söyledi:

“HATAY’DA 24 BİN SURİYELİ SEÇMEN VAR”

“İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık iki ay önce yapılan açıklamaya göre ülkemizde oy kullanacak Suriyeli seçmen sayısı 120 bin olarak açıklanmıştı. İlk anda 58 milyon seçmeni olan Türkiye’de 120 bin Suriyeli seçmen etkisiz bir rakam olarak görülebilir ancak önemli olan, bu Suriyeli seçmenlerin nerede kümelendikleridir.

120 bin Suriyeli seçmenin 24 bini, yani yüzde 20’si Hatay’dadır. 2019 yerel seçimlerinde Hatay’daki Suriyeli seçmen sayısı 13 bindi, şimdi olmuş 24 bin, yani artış yüzde 85. Hatay’daki Türk seçmen sayısı artışı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 5. Türk seçmen sayısı yüzde 5 artarken, Suriyeli seçmen yüzde 85 artıyor. Bu artış hızı böyle devam ederse beş on yıl sonra, Hatay’daki seçimlerde ne olacağını kimse kestiremez. Bu, Türkiye için de Hatay için de bir risktir.”

“SURİYELİLER 4 KOŞUL SAĞLANARAK ÜLKELERİNE GÖNDERİLMELİ”

Durumu risk olarak niteleyen Güzelmansur geri dönüşlere ilişkin de şunları söyledi:

“1) Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak, bir an önce diplomatik ilişkiler kurarak, merkezî yönetimle barış yapacağız ve karşılıklı büyükelçiler atayacağız.

2) Suriyeliler ülkelerine döndüklerinde can ve mal güvenliklerini garanti altına almak için yine Suriye merkez yönetimiyle ama bu sefer Birleşik Milletlerin de devrede olduğu bir protokol yapacağız.

3) Bu insanlar ülkelerine döndükleri zaman eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını garantileyeceğiz. Bunu da Avrupa Birliğinden alacağımız fonlarla, bizim müteahhitlerimizin Suriye’de yapacağı evlerle, yollarla, hastanelerle, okullarla, kreşlerle sağlayacağız.

4) Suriyelilerin ülkelerinde iş sahibi olmalarını garantileyeceğiz. Ülkemizin girişimcilerini Suriye’de yeniden fabrikalar kurma konusunda teşvik edeceğiz; böylece Suriyeliler işe, aşa kavuşacak.”

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