Hatay’da tedavi gören 95 kişi Adana ve Dörtyol’a sevk edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız yeni iki depremden sonra tedbiren Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir” ifadesini kullandı.

Hatay’daki sahra hastanelerinin görevlerine devam ettiğini belirten Koca, Adana ve Dörtyol’da doluluk oranlarının düşük olduğu bilgisini verdi.

18’İ AĞIR 294 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerde 18’i ağır, 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki sahra hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor” bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarından bazılarında Hatay merkezli deprem sonrası şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlakların oluştuğunu belirten Koca, hastaların tedbir gereği sevk edildiğini kaydetti.

Bakan Koca, “Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun” ifadesini kullandı.