‘Hatay’da tespit edilmiş Corona virüsü kaynağı yoktur’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de Corona virüsü tespit edildiğini duyurmasının ardından ülke genelinde tedbirler sıklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de dahil uzmanlar, Corona virüsünden korunmak için yakın temastan kaçınılması çağrısını yapıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise uyarılara rağmen esnafı ziyaret ederek, onlarla sarılmaktan ve el sıkışmaktan çekinmedi.

“YETERİNCE YÜK OMUZLADIK”

Tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret eden Başkan Savaş, esnafla tek tek tokalaştı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ardından Kurşunlu Han’ da Hatay’a dair açıklamalarda bulundu. Suriye’deki savaştan en çok etkilenen illerden olan Hatay’ın ekonomik sıkıntı çektiğini hatırlatan Savaş, “Yeterince yük omuzladık, ekonomik olarak yeterince fedakarlık yaptık” dedi. “Corona virüsün Hatay ekonomisine olumsuz etkiler yaşatmasına izin vermemeliyiz” diye ekledi.

“HERKESİ HATAY’A DAVET EDİYORUM”

Sekiz buçuk yıllık Suriye savaşında Hatay’ın yeteri kadar ekonomik kayba uğradığını belirten Savaş, “Şu ana kadar Hatay’da tespit edilmiş bir Corona virüsü kaynağı yoktur. Hatay’daki ekonomik ahengi bozacak hareketlerden uzaklaşalım. Hastalıklardan korunmak için evrensel kuralları uygulayalım, kişisel hijyene önem verelim. Hataylı esnaf misafirlerini bekliyor. Sıkıntılı günlerden geçerken misafirleri ve Hataylıların alışveriş yapmaya bekliyor. Hataylılar adına, Hataylı esnaf adına herkesi Hatay’ı ziyaret etmeye, esnafın çayını içmeye ve onlardan alışveriş yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.