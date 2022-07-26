Hatay’da türbe bahçesinde bakılan yavru köpekler yakıldı

Hatay’da bir vatandaş tarafından türbe bahçesinde bakılan bakılan yavru köpekler yakılarak ve darp edilerek öldürüldü. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğulan vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Can ÇAPAR

Kırıkhan ilçesinde bulunan Beyazidi Bestami Türbesi’nin bahçesine 12 yavru köpek bırakan bir vatandaş, onları beslemeye gittiğinde birçok köpeğin yakıldığını fark etti.

Aynı vatandaş sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile ağlayarak duruma tepki gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada paylaşılan, köpek yavrularının yakılarak ve darbedilerek telef edildiğinin belirtildiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

BAŞKAN SAVAŞ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da olayın takipçisi olacağını belirterek, “Maalesef köpek yavrularımızı katletmişlerdir. Köpeklerimizi katledenlerin derhal bulunmasını istiyoruz. Sonuna kadar takipçisi olacağımızı da bildirmek istiyoruz” dedi.

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