Hatay’da yardım bekleyen vatandaş: 7 cenaze var! Elimizle kazıdık





Kahramanmaraş merkezli olarak dün yaşanan iki büyük depremden 10 il etkilendi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giderek depremzedeleri ziyaret etti, sorunlara çözüm bulmaya çalıştı.

“ENKAZIN ALTINDA CENAZE VAR! ALLAH’TAN KORKUN”

Bir vatandaş, kendilerine yardım gelmediğini ve kendi imkanlarıyla elleriyle enkaz bölgesinde çalışma yaptıklarını belirtti. Vatandaş şöyle konuştu:

* “Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeyiz. Cumhuriyet mahallesi Nuriye Civelek Caddesi’ndeyiz. İnsanlar üst üste oturmuş durumda. Yanına bir parça ekmek, yanına bir yardım. Ne bir araç ne bir gereç. Hiçbir şey yok. İnsan anons eder, der ki ‘arkadaş moralinizi bozmayın. Biz sizin yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz’. İnsan en azından bunu söyler.

* Bir tas çorba getirin şu millete dağıtın. Allah’tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık. Anne 3 çocuk enkazın altında kalmış. Ailesi karşıda oturuyor. Enkazın altında cenaze var. Allah’tan korkun.” ANKA