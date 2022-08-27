Hatay’da yolcu otobüsü devrildi: 3 ağır 40 yaralı

Yazan:
Alaturka Online
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 ağır 40 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 23:25 – 27 Ağustos 2022 Güncellenme:

Kaza, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JET 88 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü gişelerden geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada 3 ağır, 37’si hafif olmak üzere toplam 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Dörtyol ve çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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