Hatay’daki deprem anı kamerada! Herkes yere yattı





Hatay’ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 16.74 km derinlikte 6.4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise merkezin deprem üssünü Samandağ, büyüklüğünü 6.4, derinliğini 7.7 km olarak açıkladı.

Bu depremin ardından Hatay’ın Samandağ ilçesinde bugün saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.8, derinliğini ise 7 km olarak duyurdu.

Hatay Havalimanı’nda panik yaşandı.