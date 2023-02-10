Hatay’daki deprem enkazından 444 kişi canlı kurtarıldı

İBB, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen Hatay’daki deprem yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

444 KİŞİ ENKAZDAN CANLI ÇIKARILDI

2 bin 136 personel, 687 iş makinesi ve hizmet aracı ile afet bölgesinde yardım çalışması yürüten İBB ekipleri 10 Şubat itibariyle 444 kişiyi enkazdan canlı olarak kurtardı.

Samandağ ve İskenderun’da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor. Günlük 6 bin kişi yemek kapasiteli yemek tırı ile 15 bin ekmek kapasiteli mobil fırın hizmet veriyor. 51 tır Hamidiye Su, bölgeye sevk edildi, su sevkiyatı devam edecek.

2.2 milyon adet ambalajlı akdeniz tipi ekmek gönderildi. Ekmek sevkiyatı da her gün devam edecek. İBB, glütensiz ekmekleri de dernekler aracılığı ile afet bölgesine gönderiyor. İBB yardım kampanyası ile 2 milyonun üzerinde malzeme bağışı teslim aldı. Toplanan yardımlar 121 tır ile bölgeye sevk edildi. Akşam saatlerine kadar 20 tırın daha sevk edilmesi planlanıyor.

SAĞLIK TIRI ULAŞTI, 1000 ÇADIR KURULUYOR

140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş toplam 26 konteyner kurulumları sağlanıyor. 10 noktada Wi-Fi hizmeti başladı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu lokasyona 2 uydu internet kurulumu da yapılırken, kentte 50 Wi-Fi noktası kurulumu hedefleniyor.

45 kişilik kent temizlik ekibi ve 10 adet İstaç temizlik aracı yola çıkıyor. Her biri bin 200 kişiye konaklama imkanı sağlayacak İBB bünyesindeki 2 İDO gemisinin bölgeye gönderilmesi çalışması başladı.

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde psikologlardan oluşan bir ekibi ‘Psikolojik Destek’ çalışmaları için bölgeye gönderecek. Sağlık malzemelerini taşıyan tır ve ekipler deprem bölgesine ulaştı. Deprem bölgesindeki çeşitli illerden yaralı ve hastalar, İstanbul’daki hastanelerde tedavi edilmek üzere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarla Atatürk Havalimanına naklediliyor.

İBB, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi tarafından yönetilen bu süreçte, acil ambulanslarıyla yaralı ve hastaların uçaktan alınarak belirlenen hastanelere naklini sağlıyor. Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro hattı 24 saat işletme formatına geçirildi. Geçici konaklama alanı için bin çadırın kurulumuna başlandı.