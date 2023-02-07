Hatay’daki yıkım SÖZCÜ muhabirinin objektifine böyle yansıdı





Türkiye’yi yasa boğan depremlerde, facianın boyutu her geçen gün artıyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ortaya çıkan manzara savaş alanlarını aratmadı.

HATAY MECLİS BİNASI DA YERLE BİR OLDU

Kentin büyük bir çoğunluğu adeta yerle bir oldu. Hastaneler, polisevi, Jandarma ve AFAD’ın da kullandığı kamu binaları ya çöktü ya da ağır hasar gördü.

Hatay’ın Antakya ilçe merkezinde çok sayıda bina yıkıldı.

Yıkılan yapılar arasında 1938’de Hatay Devleti tarafından kurulan ve günümüzde valilik tarafından kamulaştırılarak Meclis Kültür ve Sanat Merkezi olarak kullanılan Meclis binası da yer aldı.

YARDIM GELMEYİNCE İŞ VATANDAŞLARA DÜŞTÜ

SÖZCÜ muhabiri Can Çapar, depremin hemen ardından Antakya’da yaşananları kayıt altına aldı.



Adeta kaderine terk edilen kentte vatandaşlar kendi imkânlarıyla enkaz altındaki insanları çıkartmaya çalışıyor.

Vatandaşların 2 yaşlı kişiyi enkaz altından çıkarttığı, kurtarılanlardan birinin daha sonra bayıldığı anlar SÖZCÜ kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: ŞEHİR KALMADI, YIKILDI

Yardım gelmemesine isyan eden vatandaşlar, “Sabahtan beri geziyoruz şehir kalmadı, şehir yıkıldı. Millet ölülerini arabalarında götürüyor. Kaymakamlığa gidin cesetleri görün.” diyerek tepki gösterdi.

YÜREKLERİ BURKAN FOTOĞRAF

Harabeyi andıran ilçede, objektiflere takılan bir kişinin fotoğrafı ise yürekleri burktu. Yıkılan enkazın üstüne oturan bir kişinin elinde tuttuğu iki peluş oyuncakla çaresizce etrafa baktığı fotoğrafa yansıdı.