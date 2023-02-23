Hatay’ın ölüm bulvarı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya ağır yara aldı.

Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde yer alan ve bir çoğu 2010 yılından sonra yapılmış olan çok sayıda bina yıkıldı. 2019 yılında çekilmiş bir fotoğrafın ön kısmında yer alan çok sayıda binanın depremde yıkıldı ortaya çıktı. Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki Farklı Yaşam Rende Sitesi, Mahmut Karakaş Apartmanı olmak üzere çok sayıda yeni inşa edilen bina yüzlerce kişiye mezar oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 2021 tarihli Hatay İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporunda kentte olası bir deprem ve sonrasında yaşanacakların kapsamlı bir şekilde anlatıldığı ortaya çıkmıştı.

“Hatay ilini risk altında bulunduran en büyük doğal afet depremdir” denilen raporda, “İlin merkez ilçeleri Antakya ve Defne başta olmak üzere, Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı, Dörtyol, Erzin ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerinde yer almaktadır” yazıyordu.

“Yüksek nüfusa sahip Antakya ilçesinin yerleşimi fay hatları/zonları üzerinde oturmakta, ayrıca alüvyon zeminde yer alması büyük bir depremde sıvılaşma olaylarının yaşanabileceğini göstermektedir” denilen AFAD raporunda “Antakya’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu” kullanıldı ve kentin bu depremden nasıl etkileneceği bölge bölge analiz edildi.

23 Mayıs 2022 tarihinde yaşanacak deprem öngörüsüyle hazırlanan tablolarda depremin afete dönüşmesini tetikleyecek unsurlar şöyle sıralanıyor:

Depremin kent merkezinde gerçekleşme olasılığı, depremin büyüklüğü, sıvılaşma riski fazla olan bölgelerde yoğun yapılaşmanın olması, kaçak yapılaşma, yapı stoğunun eski olması, zemin sorunları. Kritik tesislerin olması. Çevre sorununun ortaya çıkması. İkincil afet olaylarının meydana gelmesi.