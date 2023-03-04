Hatay’ın su sorunu ile ilgili Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına talimat

Hatay’da yaşanan temiz içme ve kullanma suyu sorununun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündeminde olduğu ifade edildi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediye başkanlarına talimat vererek deprem bölgesindeki tüm kentlerin su sorununa yönelik çalışma yapılmasını istediğini aktardı.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediye başkanlarına talimat: Hatay başta olmak üzere, deprem bölgesinde yaşanan su sorununun çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ağırlık verilsin” ifadelerine yer verdi.

Hatay’da yaşanan temiz içme ve kullanma suyu ihtiyacı sorunu özellikle sosyal medyada öne çıkmış, konu hakkında sanatçılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş ve siyaset dünyasından pek çok isim paylaşımda bulunmuştu.