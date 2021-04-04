Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

HATAY (AA) – Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dünkü Galatasaray​​​​​​​ maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

Strahil Popov kırmızı kart, Mesut Çaytemel'in ise sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyeceği belirtilen açıklamada, "Selim Ilgaz ve Soner Örnek'in ise sakatlıkları devam ediyor. Milli takım kampından dönen futbolcumuz Aaron Boupendza takımla çalışmalara başladı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bordo-beyazlı ekibin antrenmanı öncesi, futbolculardan Isaac Sackey'in doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.