Hatayspor, İstanbul’a geldi, Fenerbahçe de Volkan Demirel paylaşımı yaptı!

Kahramanmaraş merkezli biri 7.7 ve diğeri 7.6 olarak ölçülebilen şiddetli depremlerle ülkece felaketi yaşadık. 10 ile hissedilen ancak tüm yurdu yasa boğan afet binlerce vatandaşımızı aramızdan alırken, spor camiasını da oldukça etkiledi.

Ahmet Eyüp Türkaslan’ı kaybettik

Son olarak Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ı bu depreme kurban verdik. Bu haber de spor camiasını derinden sarsarken, depremi en çok hisseden illerden biri olan Hatay’da da Hatayspor bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Fanatik (@fanatikcomtr)’in paylaştığı bir gönderi

‘İki üç güne detaylı konuşacağım’

Hatay’da yaptığı canlı yayınla yardım isteyen, kendi imkan ve çabalarıyla depremzedelere yardımcı olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı. Başarılı hoca, havalimanında soruları yanıtsız bırakırken, “Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım” dedi.

‘Mücadelen umut olmaya devam ediyor’

Uzun yıllar Fenerbahçe’nin kalesini koruyup, kaptanlığını yapan ve Sarı-Lacivertliler’in efsanesi olan Volkan Demirel için Kanarya’dan da bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, Volkan hocanın, İstanbul Havalimanı’ndaki görüntüsünü paylaşarak, “Hatay’ımızın sesi oldun, mücadelen hepimize umut oldu ve olmaya devam ediyor Kaptan” ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım: