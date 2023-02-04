Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Hatayspor, Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Trabzonspor galibiyetinin ardından Gaziantep FK’ya deplasmanda 4-1 kaybeden Volkan Demirel’li Hatayspor, 20 puanla 17. basamakta. Bordo Beyazlılar, evinde kazanıp ateş hattından uzaklaşmak istiyor. 4 maçlık galibiyet hasretine Giresunspor karşısında son veren ve sahadan 5-1 galip ayrılan Selçuk İnan’lı Kasımpaşa, 22 puanla 15. sırada yer alıyor. Lacivert Beyazlılar, deplasmanda seri yakalayıp üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Ev sahibinde Soni ve Burak Öksüz’ün sakatlığı sürüyor. Konuk takımda Aytaç Kara kart cezası, Hadergjonaj ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak isimler.
Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarın Yeni Hatay Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Hatayspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Murat Erdoğan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Hatayspor-Kasımpaşa muhtemel 11’ler:
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Recep, Adekugbe, Musa, Boudjemaa, Riberio, Saba, El Kaabi, Bertuğ
Kasımpaşa: Erdem, Tirpan, Tarkan, Donk, Yasin, Mehmet Feyzi, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouannes, Mounir, Fall