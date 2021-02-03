Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Gustavo'nun dizinde ödem oluştu

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe'de Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun, dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçının ikinci yarısında forma giyemeyen Gustavo'nun dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Luiz Gustavo'nun 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile yapılacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.
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