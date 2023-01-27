Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Başakşehir’i 1-0, İstanbulspor’u 4-0’la geçen Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak. Deplasmanda 119 günlük 3 puan hasretine nokta koymanın hesaplarını yapan Abdullah Avcı’nın ekibi, kazanması halinde bu sezon ilk kez 3’te 3 yapacak. 5 maçtır kazanamayan ve ateş hattına gerileyen Bordo Beyazlılar ise kötü gidişatı güçlü rakibi karşısında sonlandırmaya çalışacak.

Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Hatayspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Zorbay Küçük’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor-Trabzonspor muhtemel 11’ler:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Djaniny (Abdülkadir Ömür), Maxi Gomez

Fırtına moralli gitti

Bordo Mavililer, maç öncesi son antrenmanını dün sabah saatlerinde gerçekleşti veardından özel bir uçuşla Hatay’a gitti. Antrenmanda futbolcuların neşeli görüntüsü dikkat çekerken, Siopis yine takımın neşe kaynağı oldu. Hafif ağrıları bulunan Abdülkadir Ömür son antrenmanda yer alırken, Peres ve Vitor Hugo gibi isimlerin de sıkıntısı bulunmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, rakiple ilgili son uyarılarda bulunurken, özellikle Hatayspor’un ön taraftaki hızlı hücumlarına dikkat çekti. Beklerde görev alan Peres ve Eren’den arkaya adam kaçırmaması istenirken, Siopis’in de sık sık defans hattına yardım etmesi söylendi. Gol bölgesinde ise Bakasetas, Yusuf Yazıcı ve Maxi Gomez gibi yıldızlara şut emri verildi.

Marc Bartra kart sınırında

Trabzonspor’da, Hatayspor maçına ceza sınırında çıkacak tek isim; Marc Bartra. İspanyol stoper, bugün kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak zorlu Antalyaspor mücadelesinde formagiyemeyecek. Hatayspor’da ise El Kaabi ile Onur Ergün sınırdaki oyuncular.

119 günlük büyük hasret

Akyazı’da çıktığı son 35 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor, artık deplasman karnesini de düzeltmek amacında. Son olarak 1 Ekim 2022’de Kayseri’de kazanan Fırtına, 119 gündür ligde dış sahada galip gelemiyor. Söz konusu süreçte çıkılan 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik alındı.

Bordo-Mavililer ilk peşinde

Başakşehir ve İstanbulspor’u mağlup eden Trabzonspor, Hatay’da kazanması durumunda bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Karadeniz ekibi en son, 2021’in Kasım ve Aralık aylarında üst üste 3 maç kazanmıştı. Abdullah Avcı’nın hedefi, uzun bir seri yakalayıp, zirveye yaklaşmak.

Volkan Demirel hiçyenilmedi

Hatayspor’un genç hocası Volkan Demirel, Trabzonspor’a karşı inanılmaz bir istatistiğe sahip. Demirel, futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde Fırtına’ya rakip olduğu 25 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmedi. Söz konusu periyotta 14 galibiyet ve 11 beraberlik yaşadı.

Hamsik son anda kadrodan çıkarıldı

Abdullah Avcı’nın, geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşısında 4-0 galip gelen kadroyu büyük oranda koruması bekleniyor. Tek soru işareti, Abdülkadir Ömür’le ilgili. Hafta içindeağrıları bulunan genç yıldız, son idmanda takımla çalışsa da, Avcı’nın onu yedek başlatma ihtimali var. Trezeguet’nin 11’e gireceği ve Ömür’le Djaniny arasında tercih yapılacağı öğrenildi. Bordo Mavililer’de Dorukhan ile Visca’nın sakatlıkları sürüyor. Hamsik de son anda ağrıları olunca kadroya alınmadı.

Hatayspor’da 2 isim yok

Galatasaray deplasmanında ağır bir yenilgi alan Hatayspor, alt taraftan kurtulmak için Trabzonspor karşısında mutlaka galibiyet istiyor. Güney ekibinin hocası Volkan Demirel, özellikle defans arkasına yapılacak koşularla maçı çözmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Demirel’in en önemli kozları, Saba ve El Kaabi. Hatayspor’da Kevin Soni ile Burak Öksüz, sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek.