Hatayspor ve Gaziantep FK için ne yapılabilir?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; yaşanan büyük felaket sonrası Süper Lig’e 17 takımla devam edebileceklerini, Hatayspor ve Gaziantep FK’nın haklarını dondurabileceklerini ifade etmişti. Böylece iki kulübün, önümüzdeki sezondan itibaren yeniden aynı ligde yer alacakları kesinleşti. Ancak iki kulüp, 4 ya da 5 ay sonra yeniden yarışa hazır olabilirler mi? Çünkü felaketin boyutu büyük, yarattığı hasar ise gördüklerimizin çok daha ötesinde…

Başta bu iki kulüp olmak üzere, felaket bölgesinde depremden ağır şekilde etkilenen kulüplerimiz için ne yapılabilir? Bu sorunun yanıtı için birkaç çözüm önerimiz var…

Ligin geri kalan maçlarında ve hatta önümüzdeki sezonun tamamında; diğer bütün kulüplerin sattığı biletlerden belirli oranda pay ayrılabilir, bir ‘mali destek fonu’ oluşturulabilir.

Depremden etkilenmeyen tüm bölgelerde oynanacak maçlarda, stadyum önlerinde yardım kampanyaları düzenlenebilir; toplanan paralar, ev sahibi kulübün sorumluluğunda ‘mali destek fonu’na aktarılabilir.

Özellikle büyük kulüplerimiz, kadrolarında yer veremediği yerli-yabancı oyuncuları ücretlerini kendileri karşılamak üzere bu kulüplerde oynatabilir.

Naklen yayından bu kulüplerin aldığı pay belirli oranda artırılabilir. Hatta bu konuda yayıncı kuruluş da devreye girerek ekstra bir insiyatif alabilir.

İki şehre de nispeten yakın mesafede olan ve üst liglerde takımı bulunmayan Mersin’deki yeni stadyum, önümüzdeki sezon iki kulübe dönüşümlü olarak ev sahipliği yapabilir.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: YIKIM ÇOK BÜYÜK, İÇİMİZ YANIYOR

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından üzüntülerini belirten Mehmet Büyükekşi, “Her gün artan sayıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız bizi son derece üzüyor. Yıkımın ne kadar büyük olduğu her geçen gün daha büyük çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. O yüzden içimiz yanıyor, söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Allah hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Hayatını kaybedenler için dua ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımız için acil şifalar diliyoruz. Bundan sonra hedefimiz hayatını kurtaranlara devletimiz yanında biz de TFF olarak nasıl yardım ederiz diye konuyu gündemimizde tutuyoruz” dedi.

“ADANASPOR DEPREMDEN DOLAYI ÇEKİLMEK İSTİYOR”

Yaşanılan yıkımın ardından Malatyaspor ve Adanaspor’un ligden çekilmek istediklerini ifade eden Büyükekşi, “Bugün de 1’inci Lig Kulüpler Birliği ile toplantımızı yaptık. Süper Lig gibi 3-4 Mart tarihlerinde 1’inci Lig maçlarının başlaması konusunda mutabık kaldık. Eyüpspor’un erteleme maçı var, onu 3-4 Mart tarihinde birkaç gün önce oynatacağız. Depremde zarar gören şehirlerimizden Malatyaspor takımımızın kalecisi enkaz altından maalesef sağ çıkarılamadı. Acılı ailesinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Malatya’daki büyük yıkımdan dolayı Malatyaspor ligden çekilmek istiyor, o konuda mutabık kaldık. Yine aynı şekilde Adanaspor da depremden dolayı çekilmek istiyor. Bize yazılı müracaatta bulunacaklar, yönetim kurulunda değerlendirdikten sonra karar vereceğiz. Oradan çıkacak neticeye göre de 1’inci Lig’den kaç takımımız düşecek, kaç takımımız dahil olacak onun kararını da 1-2 gün içinde vereceğiz. Çünkü Gaziantep FK kararını bize yazılı bildirmedi, onlara da pazartesi gününe kadar süre verdik” şeklinde konuştu.

“TAKIMLARIMIZA YARDIMCI OLACAĞIZ”

Son olarak ligden çekilecek olan takımlardaki oyuncuları, sezon sonuna kadar diğer takımların bu oyuncuları transfer edebileceklerini ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Ligden çekilen takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig’de gerekse 1’inci Lig’de oynayan takımların transfer etmesi halinde yabancı futbolcu olarak +1 olmasına, sadece bu sezon bitene kadar olmak şartıyla kiralayabilirler ya da satın alabilirler, izin vereceğiz, yabancı kuralının haricinde. Böylelikle o takımlarımıza yardımcı olacağız, onların mali durumları bizim açımızdan son derece önemli. İnşallah 3-4 Mart tarihlerinde herhangi bir sıkıntı olmazsa takvimimizi işleteceğiz, hem Süper Lig’de hem 1’inci Lig’de maçlarımız oynanmaya başlayacak. Takvimi de ona göre yöneteceğiz. 2’nci ve 3’üncü Lig takımlarının kurullarıyla da salı günü toplantı yapacağız. 2’nci ve 3’üncü Lig takımlarıyla ilgili kararımızı da salı günü toplantıdan sonra kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.