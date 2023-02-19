Hatayspor’dan transfer açıklaması

Büyük deprem felaketi sonrası Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor ve Gaziantep FK kulüpleri ligden çekilmişti. Bu iki takımda forma giyen oyuncular sezon sonuna kadar diğer takımlarla anlaşmaya vardı. Hatayspor konuyla alakalı resmi bir açıklam ayaptı.

Hataysporlu oyuncuların transferleriyle ilgili bilgilendirme

Atakaş Hatayspor’umuzun ligden çekilmesinin ardından futbolcularımızın transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme.

Mehdi Boudjemaa’nın sezon sonuna kadar Ferencvárosi TC takımına geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Samuel Adekugbe’nin sezon sonuna kadar Galatasaray’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Bertuğ Özgür Yıldırım’ın sezon sonuna kadar Antalyaspor’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Saba Lobjanidze’nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Abdullah Yiğiter’in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.