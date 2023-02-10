Hataysporlu Adekugbe deprem anını anlattı! “Atsu ile aynı evdeydik”

Türkiye’yi derinden etkileyen deprem faciasına Hatay’da yakalanan Sam Adekugbe açıklamalarda bulundu. Korku dolu geceyi anlatan Sam Adekugbe çarpıcı ifadeler kullandı. Takım arkadaşı Christian Atsu’nun da deprem gecesinde evinde olduğunu belirten Sam Adekugbe’nin açıklamaları dikkat çekti.

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson’ın kapılarını açtığı Sam Adekugbe, İstanbul’a geliş sürecinde Ali Koç’un etkisinden bahsetti. Volkan Demirel’in Ali Koç’u aradığını belirten Sam Adekugbe, “Teknik direktörümüz Volkan Demirel, Fenerbahçe’den eski başkanını aradı ve yardıma ihtiyaç duyduğumuzu söyledi. Bizim için özel uçak ayarladılar. Biz otobüsle Adana’ya geldik. Adana’dan İstanbul’a da bu özel uçakla geldik” dedi.

Deprem gecesi arkadaşlarıyla birlikte evinde olduğunu vurgulayan Sam Adekugbe, “Akıl almaz. Gerçekten hiç beklemediğiniz bir şey. Pazar akşamı Kasımpaşa’yı konuk ettiğimiz maçtan sonra bazı takım arkadaşlarımla evinde dinleniyorduk. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığım sırada deprem oldu” diye konuştu.

Deprem anında panik atak geçirdiğini düşündüğünü vurgulayan Kanadalı sol bek, “Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Sonra mobilyalar ve televizyon devrilmeye başladı. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı” ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerine yürüyerek gittiğini belirten Sam Adekugbe, “Yol ikiye ayrıldı. İnsanların dondurucu soğuk, yağmur ve yıldırım çarpması arasında bağırdığını duydum dışarı çıktığımda. Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra, yol boyunca yıkımı görerek idman sahasın kadar 20 dakika yürüdüm” açıklamasını yaptı.

Deprem sonrası gördüğü manzarayı anlatan Kanadalı futbolcu, “Film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar görüyorsunuz. Bağıran insanlar, ağlayan insanlar. Enkazları eşeleyen insanlar. Kırık ev parçaları. Hiç ummadığınız şeyler. Yollar ayrıldı. Köprüler yıkıldı. 12 katlı gökdelenler tamamen çöktü. Sevdiklerini arayan aileler. Çocuklarını arayan ebeveynler. Anne babalarını arayan çocuklar. Bu sadece akıl almaz bir şeydi. Gerçekten beklemediğiniz bir şey” dedi.

Christian Atsu ve Taner Savut’tan hala haber alınamadığını vurgulayan Sam Adekugbe, “Sportif direktörü Taner Savut da dahil olmak üzere insanlar hala kayıp. O gece benim evimde bulunan Christian Atsu’nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var” ifadelerini kullandı.

Tesislere gelmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte hayatta kalanlar konusunda arama çalışmalarında bulunduklarını belirten Kanadalı oyuncu, “Tesislere geldikten sonra hayatta kalanları aramaya katıldım. Atsu’nun kurtarıldığına dair haberler artık şüpheli. Takımın malzemecilerinden birisi depremde hayatını kaybeti. Ekip mutfağında çalışan bir kadının kızları ve annesi de” diye konuştu.

Sam Adekugbe son olarak deprem faciasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Elbette birçok takım arkadaşımın bulunmasına minnettarım. Ama takıma yardım eden insanlar, kulüp çevresinde çalışan insanlar, hala kayıp ve haber alamadıkları sevdikleri var. Yüzlerindeki ızdırabı, çaresizliği gördüğünüzde evinize dönemiyorsunuz. Takım arkadaşlarınızı bulmaya çalışırken molozların arasından bakıyorsunuz. Eskiden ayakta duran apartmanların karanlık alanlarında onlara bağırmaya çalışıyorsunuz. Bu asla kendinizi yaparken bulamayacağınız bir şey. İnsanlar kemikleri kırık olarak çıkıyor. İnsanlar bugüne kadar hala kayıp. Bu gerçekten açıklayamayacağınız bir şey.”