Hatice’den bilinçsiz paylaşım!

Bir süredir oyuncu Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hatice, sosyal mesafeyi korumayarak yaptığı bilinçsiz sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı. Hatice’nin bazı takipçileri “Gene prim peşindesin, reklam yapma” şeklinde tepki gösterdi.

Türkiye’de corona virüs vakalarının görülmesinin ardından alınan sağlık önlemleri artmaya başladı ve tedbir çağrılarına da pek çok sanatçı destek verdi. Türkiye’de corona virüs vakalarının görülmesinin ardından alınan sağlık önlemleri artmaya başladı ve tedbir çağrılarına da pek çok sanatçı destek verdi.

TARTIŞMA YARATTI!

‘Evde kal’ ve ‘ellerini yıka’ çağrısına uyan ve takipçilerini uyaran sanatçılara rağmen ünlü şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu paylaşarak tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı. Hatice’nin bazı takipçileri şarkıcının prim yaptığını iddia etti.

