Hattat ve seyyah Refik Çarkçı, geleneksel Türk sanatını Güney Afrikalılara öğretiyor:

JOHANNESBURG (AA) – MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK – Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde sanatını icra eden hattat ve seyyah Refik Çarıkçı, geleneksel Türk el sanatlarını Güney Afrikalılara öğrettiğini belirterek "Güney Afrikalılardan çok yoğun bir ilgi var. İnsanlar gerçekten de bu ince sanata çok meyilliler." dedi.

Çarıkçı'nın hayat hikayesi, aynı zamanda sanatını yanında taşıyan bir seyyahın hikayesinden izler taşıyor.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi bünyesinde geleneksel el sanatları eğitmenliği yapan Çarıkçı, Berlin caddelerinden Johannesburg sokaklarına, sanatını ve hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.

Erzincanlı gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Çarıkçı, ilkokulu Türkiye'de okuduktan sonra ailesinin yanına Berlin'e taşındığını belirtti.

Çarıkçı, "Almanya'ya gidince babam ilk iş beni Kur'an kursuna yazdırdı, akabinde de boks kursuna. Babam 'Almanlardan dayak yerseniz, bir ton dayak da benden yersiniz' derdi. Biz böyle yetiştik büyüdük." dedi.

Hat sanatı ile 12 yaşındayken Berlin'de gittiği Kur'an kursunda tanıştığını belirten Çarıkçı, "Kur'an-ı Kerim'le tanışıp harfleri gördüğümde, sanki kaybettiğim bir şeyi bulmuş hissiyatı oluşmuştu bende." diye konuştu.

Çarıkçı, hat sanatına olan yeteneğinin ilk defa bu kurstaki hocası tarafından keşfedildiğini anlattı.

Almanya'da 4 yıl hat eğitimi aldığını ifade eden Çarıkçı, daha sonra Türkiye'ye dönerek hattat Üsküdarlı Mustafa Efendi'nin yanında profesyonel olarak sanatı icra etmeye başladığı kaydetti.

– Babaya kızıp gezgin olmak

Çarıkçı, gezginci yanını ise 17 yaşında ailesi ile Almanya'dan Türkiye'ye yaptığı bir yolculuk sonrası babasına kızarak çıktığı seyahatte keşfettiğini ifade etti.

Babasına kızarak çıktığı ilk gezisinde 3 ay boyunca Nahçıvan, Ermenistan, İran ve Afganistan'ı gezdiğini belirten Çarıkçı, "Tabii zor şeyler de yaşadık ama gezmenin çok güzel bir deneyim olduğunu keşfettim. 17 yaşımdan 50 yaşıma kadar da tahminim 152 ülke gezdim." ifadelerini kullandı.

Çarıkçı, gittiği ülkelerde yol parasını ve geçimini yerel işlerde çalışarak temin ettiğini ve yolculukları esnasında birçok tehlike atlattığını anlattı.

Yıllarca dünyayı gezdikten sonra Johannesburg'a yerleştiğini söyleyen Çarıkçı, bunun asıl nedeninin Güney Afrikalı eşine duyduğu sevgi olduğunu dile getirdi.

Çarıkçı, eşiyle Sudan'dan Berlin'e uzanan bir "tevafuklar silsilesi" neticesinde tanıştığını vurgulayarak "Böylece bir aile kurma fikri doğdu. Güney Afrika'ya geldim, ailesiyle tanıştım, onlar da kabul ettiler. Nasibimiz varmış, böylece evlendik." dedi.

Yaşadığı ve sanatını icra ettiği Güney Afrika'yı çok sevdiğini anlatan Çarıkçı, "Tabiat güzelliği ve iklimi çok güzel. Ama ana mesele insanlarının çok sıcak oluşu. Yoksul da olsa birbirini selamlayan, hor görmeyen bir yapıya, bir karaktere sahip insanları var." diye konuştu.

Çarıkçı, Türkiye dışında yaşamak için seçeceği iki ülkenin Malezya ve Güney Afrika olduğunu söyledi.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi bünyesinde geleneksel Türk el sanatlarını Güney Afrikalılara tanıttığını belirten Çarıkçı, "Güney Afrikalılardan çok yoğun bir ilgi var. İnsanlar gerçekten de bu ince sanata çok meyilliler." ifadelerini kullandı.