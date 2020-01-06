Hava durumu değişti… İstanbul’da metrekareye 75 kilogram yağış!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey ve batı bölgeleri Pazar akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi. İBB’den yapılan açıklamaya göre fırtına nedeniyle Marmara Denizi’nde Şehir Hatları, İDO, BUDO seferlerinde iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi’nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol – İkitelli istikameti; Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. Tramvay yolu; Topkapı Altgeçidi; Kadıköy Caferağa Mah. Mühürdar Cad. Tramvay Yolu’nda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarıldı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle teyakkuz halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri alınan ihbarlara anında müdahale etti.

BEYKOZ VE EYÜP 70 KG’IN ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI

Pazar akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde Pazartesi saat 12.00 itibari ile en fazla yağış; Beykoz (74.7kg/m2), Eyüp Hamidiye (74.4kg/m2), Şişli (68kg/m2), Tuzla (68kg/m2) şeklinde kuzey ilçelerinde gözlendi. İl genelinde ortalama metrekareye 36.3 kg yağış kaydedildi.

FIRTINA VE YAĞMUR ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK

Meteorolojik verilere göre; İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına şeklinde etkili olan rüzgârlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edecek. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 9 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 10-19 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

BARAJLAR DOLDU

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33’ler seviyesine kadar gerileyen İstanbul’daki barajların doluluk oranı ise son yağışlarla yüzde 40 seviyesine yükseldi.

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