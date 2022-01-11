Hava durumu sertleşiyor: Kar, soğuk, fırtına…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Kar ve sağanak yağış yurdu etkilerken, bazı bölgelerde kuvvetli fırtına kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar mevsim normallerine indi ve yurt geneline kış havası hakim oluyor. Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlere göre bugün yurdun batı ve güney kıyıları kuvvetli yağış alırken, Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Düşüşe geçen hava sıcaklıklarıyla birlikte bugünden itibaren birçok bölgede kar görülecek.

KAR, YAĞMUR, FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara’nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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