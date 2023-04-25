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25 Nisan 2023
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Hava durumu uyarıları geldi: Oraj vurabilir

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bugünden itibaren yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

ORAJ NEDİR?

Oraj ya da diğer adıyla gök gürültülü fırtına; çok yoğun şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayıdır. Fransızca “fırtına” anlamına gelen “orage” kelimesinden dilimize geçmiştir. Kümülonimbüs bulutlarının neden olduğu oraj genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur ile etkisini gösterir.

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