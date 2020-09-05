Hava koridorundan çıkarılmamız masada

Haberlerde Türkiye’deki corona virüsü vakalarındaki artışa vurgu yapıldı ve “Hava koridorundan çıkarılarak karantina listesine girecek yeni ülke Türkiye mi” diye soruldu. Son olarak Fransa, Malta ve Çek Cumhuriyeti güvenli seyahat listesinden çıkarılmıştı. Karar, artık bu ülkelerden İngiltere’ye dönenlerin kendilerini 2 hafta izole etmesi zorunluluğu bulunduğu anlamına geliyor. Türkiye’de çok sayıda İngiliz turistin bulunduğu ve bu turistlerin endişe yaşadığı belirtiliyor. Güvenli seyahat listesinden çıkarılmak, kapıların açılması ile korona yaralarını sarmak için bir fırsatı olan Türkiye turizmi için önemli sıkıntılar yaratacak.

HAFTALIK YENİLENİYOR

İngiltere’nin güvenli seyahat listesinin 3 haftada bir güncellenmesi planlanıyordu. Ancak pandemi ile ilgili veriler hızlı değişim göstermeye başlanınca haftalık güncellemeye geçildi. Başbakan Boris Johnson’un sözcüsü konu ile ilgili son olarak, “Tüm ülkelerden anlık verileri topluyor ve sağlık uzmanlarından sürekli bilgilendirme alıyor, kararı buna göre veriyoruz” ifadesini kullanmıştı. Portekiz ve Yunanistan da İngiltere’nin karantina listesine girme endişesi taşıyan ülkeler arasında yer alıyor. İngiltere, 100 bin kişide 20 vaka oranı geçildiğinde o ülke ile hava koridorunu kapatıyor.

İNGİLİZLER AKIN ETTİ AMA…

Pandemi nedeniyle geç başlayan turizm sezonu, ağustosta hareketlenmeye başladı ve turizmcinin kayıplarını az da olsa telafi etme umudu oluştu. Turizmin başkenti Antalya’ya ağustos ayında İngiltere’den 75 bin 556 turist geldi. Ancak bu canlanmada hava koridorunun açılmasının büyük etkisi olduğu, güvenli seyahat listesinden çıkılmasının turist sayısını bıçak gibi kesebileceği uyarıları yapılıyor.