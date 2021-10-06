Havacılık sektöründen devletlere çağrı: Aşılı yolcu için kısıtlamalar kalksın

Dünyanın önemli havayolu şirketleri, her ülkede farklılık gösteren salgın yasaklarının toparlanmayı geciktirdiği uyarısında bulundu. Şirketler devletlere aşı olan yolcular için kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Dünyanın başlıca havayolu şirketleri, yasaklamaların farklılık göstermesi nedeniyle sektördeki belirsizliğin sürdüğünü belirtti.

Dünya yolcu hava taşımacılığı sektörü corona virüsü salgını nedeniyle tarihinin en sert daralmasını yaşamıştı.

TOPARLANMA ÇOK YAVAŞ

Toplam 290 havayolu şirketinin yer aldığı Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ertelenen talep hakkında iyimser açıklamalarda bulunurken, salgın yasaklarının tüketicilerde yarattığı kafa karışıklığı nedeniyle sektördeki kırılgan toparlanmanın yavaşladığına dikkat çekti.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, “İnsanlar havayoluyla seyahat etmek istiyor. Bunu gösteren güçlü kanıtlarımız var. Ancak bunu yapamıyorlar çünkü uluslararası seyahate kısıtlama getirilmiş durumda” dedi.

SALGIN ÖNCESİ DÖNEME ÇOK UZAK

IATA uluslararası uçuşların salgındaki zayıf seviyeye kıyasla önümüzdeki yıl iki katına çıkacağını ve salgın öncesi seviyenin yüzde 44’üne ulaşacağı tahmininde bulundu.

Devletlere ait onlarca havayolu şirketinin de yer aldığı kuruluş en fazla uçuşun gerçekleştiği 50 ülkede görülen farklı giriş ve test kurallarının sorun yarattığını açıkladı.

“AŞILI YOLCU İÇİN KISITLAMALARI KALDIRIN”

Kuruluşun Boston’da düzenlediği toplantıya katılmaya çalışan bazı havayolu ve uçak kiralama şirketi yöneticileri bile salgın kısıtlamaları nedeniyle seyahat edemedi ya da karantina için fazladan zaman ayırmak zorunda kaldı.

Havayolu şirketleri aşı olan yolcular için kısıtlamaların kaldırılmasını ve tüm ülkelerde aynı sağlık protokolleri uygulanması çağrısında bulundu. (REUTERS)

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