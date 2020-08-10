Havacılık yine desteksiz kaldı

Avrupa’daki 34 ülkenin uçuş güvenliğini sağlayan Eurocontrol (Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı) krizin etkisini azaltmak için üye ülkelere 1 milyar 270 milyon Euro kredi desteği açıkladı. Teşkilatın tarihinde ilk kez verdiği destekten 10 ülke yararlandı. Türkiye’ye de sıfıra yakın faizle 82 milyon Euro tahsis edildi.

4 taksit halinde verilen desteğin ilk taksiti 30 Haziran’da, ikinci taksiti 31 Temmuz’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) hesaplarına transfer edildi.

17 AY TAKSİTLİ

Üçüncü ve dördüncü taksitler 31 Ağustos ve 30 Eylül’de gelecek. Geri kalan ödemeler ise Kasım 2020 tarihinden başlayarak Mart 2022 tarihine kadar sürecek. İlk taksit 13 milyon Euro, kalan miktar aylık yaklaşık 4.4 milyon Euro’luk taksitlerle Eurocontrol’ce Türkiye adına tahsil edilecek yol ücretlerinden 17 ayda mahsup edilecek. DHMİ, SÖZCÜ’ye yaptığı özel değerlendirmede, “Kredi, hava seyrüsefer hizmetlerine ilişkin zaruri giderlerin karşılanmasında kullanılacak” dedi.

PARA GELDİ

Para geldi, ancak Türkiye’de sektöre yine doğrudan destek sağlanmadı. Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı şöyle konuştu: “Havacılık sektörümüz son damlasına kadar tüm imkanlarını kullandı. İkinci bir dalgadan çıkabilecek durumda değiller. Türkiye’deki uçakların yüzde 80’i finansal kiralama yöntemiyle alındı. Kiraya veren lesörlerin uçakları geri çekme ihtimali çok yüksek. Türkiye 90 yıllık havacılık birikimini bir sabah kaybedebilir. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD şirketlere doğrudan karşılıksız milyarlarca dolar destek verdi. Türkiye’nin 90 yıllık havacılık birikiminin yok olmaması için geç kalınmadan gerekli önlemlerin alınması ve doğrudan destek şart.”