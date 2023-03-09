Havada aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, yolcular seferber oldu…

ABD’de Los Angeles- Boston seferini yapan United Airlines’a ait bir uçak, seyahatinin sonuna doğru aksiyon filmlerini aratmayan anlara sahne oldu.

ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Yolculuğun bitmesine bir saatten az bir süre kala, uçuş ekibi acil durum kapılarından birinin tamamen kilitli konumdan açık konuma doğru yaklaşık dörtte bir oranında hareket ettirildiğine dair bir uyarı aldı.

Durumu kontrol etmek isteyen uçuş görevlisi yolculardan birinin ACİL ÇIKIŞ kapısını açmaya çalıştığını gördü ve duruma anında müdahale etti.

GÖREVLİLERE KIRIK KAŞIKLA SALDIRDI

Adının Francisco Severo Torres olduğu öğrenilen 33 yaşındaki yolcu kendine müdahale edilince sinirlendi ve elindeki kırık metal kaşıkla uçuş ekibine saldırdı.

Yaşanan kısa bir panik anından sonra yolcular da uçuş ekibi ile beraber adama müdahale etti ve Torres etkisiz hale getirildi.

YOLCULAR KONTROL EDEBİLMEK İÇİN SIRAYLA NÖBET TUTTU

Uçağın kapısı yeniden tam kilitli konuma getirilirken Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda yolcuların adamı kontrol edebilmek için yere kapaklandığı görülüyor.

Yolculardan Simik Ghookasian olay sonrası yaptığı açıklamada yolcuların adamı kontrol edebilmek için sırayla nöbet tuttuğunu, onu ellerindeki malzemelerle bağlamaya çalıştıklarını anlattı ve “Her şey birkaç saniye içinde oldu. Adam gerçekten güçlüydü ve direniyordu. Onu tutmakta zorlandık. Tam bir ekip işiydi.” dedi.

CNN’e konuşan bir başka yolcu Lisa Olsen, adamı sakinleştirmeye çalıştıklarını ama onun giderek daha çok öfkelendiğini belirterek, “Bir kadın ona yaklaşmaya ve yolcuları korkuttuğunu söylemeye çalıştı ama umurunda değildi, sesi gittikçe yükseliyordu. Etkisiz hale getirildikten sonra yolcular onu dizginlemek için nöbet tuttu. Yorulanlar koltuklarına oturdu, onların yerine başkaları geçti” ifadelerini kullandı.

UÇAKTAN ATLAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Uçağın iniş yapmasının ardından saldırgan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Torres verdiği ilk ifadede uçaktan atlamak istediğini belirtti ve uçağın kapısını açtığında diğer yolcularında öleceğini bildiğini itiraf etti.

BADEM SÜTÜ VERİLMEDİĞİ İÇİN DAVA AÇMIŞ

Tutuklanmasının ardından gardiyanlara da saldırdığı öğrenilen adam Wyatt Gözaltı Tesisinde tutuluyor

New York Post’ta yer alan habere göre Francisco Severo Torres daha önce akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşamış. Federal mahkeme kayıtlarına göre, adamın 2021 ve 2022 yıllarında iki farklı davada adı geçiyor.

Torres açılan davalardan birinde vegan olduğu için anayasal haklarının ihlal edildiğini ve badem sütü verilmediğini iddia etmiş.

HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

United Airlines şirketinden yapılan açıklamada, “Los Angeles’tan Boston’a giden 2609 sefer sayılı uçuşta görevlilerimiz ve yolcularımızın hızlı müdahalesi sayesinde güvenliği tehlikeye atan bir yolcu etkisiz hale getirildi. Güvenli inişin ardından yolcu güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Uçuşlarımızda her türlü şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz ve bu yolcunun soruşturma süresince United ile uçması yasaklanacak” denildi.