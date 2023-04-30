Havada çarpıştılar, milli paraşütçü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü eğitimi veren milli paraşütçülerden Orkut Baysal ile eğitime katılan Andaç Ünsal öğle saatlerinde Babadağ’daki bin 700 metre pistinden ikili olarak atladı.

Ölüdeniz’in güzelliklerini izleyerek geçen uçuşta Belceğiz Plajına doğru inişe geçildiği anda tekli (single) uçarak aynı yere inmek isteyen İngiliz Thomas Aıtken’in kontrolündeki yamaç paraşütü ile yere 20 metre kala çarpışma yaşandı.

Her iki paraşüttekiler önce bir otelin çatısına çarptı, oradan da yüzme havuzunun kenarına düştü.

112 ÇAĞRI MERKEZİNDEN YARDIM İSTENDİ

Paraşüt kazasını görenler hemen 112 çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri milli Paraşütçü Orkut Baysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan yamaç paraşütü eğitimi alan Andaç Ünsal ile İngiliz uyruklu Thomas Aıtken özel bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Baysal’ın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Paraşüt kazası ile ilgili soruşturma Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’nca sürdürülüyor.