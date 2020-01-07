Havada karada garanti verilmiş

Dört etaptan sadece biri faaliyette olan İstanbul Havalimanı’nda devletin kasasından açılmamış olan etaplardaki yolcu garantileri nedeniyle de para ödeneceği ortaya çıktı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, diğer etaplar açılmasa da şirketin yolcu garantisi ücretini alacağını söyledi. Akar, İstanbul Havalimanı’nın yap-işlet-devret modeli ile ihale edildiğini belirterek, havalimanının 25 yıllık işletme süresi için 22 milyar 152 milyon Euro artı KDV ile ihale edildiğini hatırlattı. Akar şunları söyledi:

“Yeni havalimanı için devlet yüzde 61’lik garanti verdi. ÖTV, KDV, gümrük muafiyeti de sağlandı.Bütün YİD havalimanlarında garanti edilen yolcu ücreti dış hatlarda 15 Euro iken burada 20 Euro. İç hatlarda diğer havalimanlarında 3-2 Euro, burada ise 5 Euro. Havalimanı 4 etaptan oluşuyor. 3 ve 4. etaplar 1 ve 2’nin durumuna bağlı olarak yapılacak. Yani henüz yapılıp yapılmayacağı belli değil. Eğer bir sıkışıklık yaşanırsa firma 3 ve 4. etapları inşa edecek, yaşanmaz ise inşa etmeyecek.”

İşletmeci tıkır tıkır parasını alacak

Garanti edilen yolcu miktarlarının 3 ve 4. etapların da inşa edileceği düşünülerek verildiğini vurgulayan Haydar Akar, “Bu etaplar için tek tek yolcu hesapları yapılmış. Birinci etapta 70 milyon yolcu kapasitesi olacak. 2. etap devreye girdikten sonra yolcu kapasitesi 90 milyon olacak. Eğer 90 milyon sıkışırsa 3. etap inşa edilecek ve 20 milyonluk bir kapasite gelecek. 3. etap da sıkışırsa 4. etap inşa edilecek. Bunlar yapılmasa da işletmeci firmalar tıkır, tıkır, parasını alacak.Köprü yapıyorsunuz verdiğiniz garanti araç sayıları ve döviz üzerinden anlaşmalar sonucunda, devlet işletmecilere para yetiştiremiyor. Tünel yapıyorsunuz aynı şekilde. Karada da havada da aynı tablo ile karşılaşıyoruz” dedi. (Foto: DepoPhotos)