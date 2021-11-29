Havada Omicron varyantı alarmı: 600 yolcudan 13’ünde Omicron tespit edildi

Güney Afrika’dan gelen KLM uçaklarındaki 600 yolcu, 12 saatten fazla bekletilip test edildikten sonra Hollanda’ya alındı. Yolcuların 13’ünde omicron corona varyantına rastlandı. Bunlarla birlikte toplam 61 coronalı yolcu izolasyona alındı.

Ali GÜLEN

Avrupa ülkeleri corona virüsünün yeni varyantı Omicron varyantını ülkeye almamak için havaalanlarında büyük önlemler alıyor ama Güney Afrika’dan gelen birçok Avrupalı’da omicron virüsüne rastlanıyor.

Önce Belçika, ardından Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlanan tehlikeli Omicron varyantı, önceki gün Güney Afrika’dan Amsterdam’ın Schiphol Havaalanı’na gelen Hollanda- KLM uçaklarında da tespit edildi.

12 SAATLİK BEKLEME

Yolcular test için 12 saatten fazla uçakta ve uçak çıkışında bekletildi. Havalandırması olmayan uçaklardaki yolculara yapılan testlerde, 600 yolcudan 61’inde coronaya rastlandı. Bunlardan 13’ü ise Omicron varyantlı çıktı.

Virüslü yolcular bir otele yerleştirildi. Uçaktaki diğer yolculara bulaşıp bulaşmadığı henüz bilinmiyor. Negatif çıkan yolculara ise 5 gün karantina şartı getirildi. Bu yolcular 5 günün sonunda yeniden test olacak ve pozitif çıkarsa bildirecek.

OTELDEN KAÇTILAR

Öte yandan ülke medyası corona virüsü testi pozitif çıkan iki kişinin otelden kaçtığını duyurdu. Çiftin, izin almadan otelden çıkıp gittiği belirtildi. Polis, İspanya’ya geçmek isteyen bu çift için alarma geçti.

Çiftin kısa bir süre sonra yakalandığı duyuruldu.

TEST YERİNDE İZDİHAM

Yolcular ise bu duruma isyan etti. Çıkış öncesine izole edilmiş bir bölüm konulduğunu ve uçaktaki herkesin sırayla çıkarılıp test edildikten sonra havaalanına alındığı belirtilirken, hem uçakta saatlerce beklenildiği hem de küçük test merkezinde sıkışık kuyruklar oluştuğu, birçok kişinin de maskeli olmadığı belirtildi. Birçok yolcu da, sabaha karşı 04.00 sıralarında test için sırada beklerken, kıyıda köşede uykuya daldı.

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