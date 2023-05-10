Havalimanı şantiyesine milyarlık rant projesi

İstanbul Havalimanı’nın ortaklarından Kalyon Holding’e ait İSKA Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, havalimanının inşaatı sırasında şantiye olarak kullanılan toplam 534 bin 522 metrekarelik alanda yapacağı “Kampüs İstanbul” projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre 339 bin metrekarelik parselde 4 bin metrekarelik alana 245 odalı ve 18 katlı otel, 30 bin 250 metrekarelik alana tema park, 304 bin 861 metrekarelik alana da AVM inşa edilecek.

162 bin metrekarelik ve 33 bin metrekarelik iki parsel peyzaj alanı olarak kullanılacak. Bu iki parsele ileriki yıllarda herhangi bir plan proje ve inşaat işlemi gerçekleşeceği zaman gerekli izinlerin alınacağı kaydedildi.

49 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

Proje bedeli, 2 milyar 115 milyon 762 bin 623 TL olarak açıklandı. Dosyada yer alan bilgilere göre 22 Mart 2021 tarihinde İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve İSKA Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında “İstanbul Havalimanı Arazi Tahsis ve Kira Sözleşmesi” imzalandı.

Sözleşme ile bir tesisin inşa edilmesi hedefiyle İSKA’ya 7 Nisan 2019 tarihinden başlamak üzere 49 yıllığına arazi tahsis edildi.İSKA Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yönetiminde Mehmet Kalyoncu ve Murathan Kalyoncu bulunuyor.

ZİNCİR MARKA İLE ANLAŞMA YAPILACAK

Proje kapsamında yapılacak otel 5 yıldızlı olacak. Dosyada “Havalimanı yakınlığının katkısıyla ‘destination shopping’ talebini önemli ölçüde destekleyecektir. Otel müşterilerinin yakın mesafede ‘Luxury designer outlet’ konseptinde bir alışveriş merkezine ve çocuklarıyla keyifli zaman geçirebilecekleri bir eğlence merkezinde sahip olmaları büyük avantaj sağlayacaktır. Otel işletmesi için dünyanın önde gelen global zincir markalarından biriyle anlaşma sağlanacaktır. İstanbul Havalimanının giderek artan yolcu trafiği, host-hostes-pilot konaklama ihtiyaçlarının karşılanması, alışveriş turizmi talebinin karşılanması açısından önemli bir ihtiyaca hitap edecektir” denildi.



AVM 2 YERLEŞKEDEN OLUŞACAK

Proje kapsamında yapılacak temalı parkı, günde 2 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 304 bin metrekarelik alanda yapılacak AVM, “Desinger Outlet” ve “Retail Park” olmak üzere 2 ayrı yerleşkeden oluşacak. Desinger Outlet alanı yaklaşık 53 bin metrekarelik alanda yükselecek ve 298 adet kiralanabilir alanı olacak. “Retail Park” alanı ise 61 bin metrekare olacak ve içinde 68 adet kiralanabilir alan yer alacak. AVM inşaatının 20 ay, otel inşaatının 19 ay, temalı park inşaatının ise 14 ay sürmesi bekleniyor.