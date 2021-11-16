Havalimanı yolunda makas atıp yarışan araçlarda Gökhan Çıra izi!

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak yarış startı verdi. Yarışan araçlardan birinin sosyal medya fenomeni Selin Cigerci’nin eski eşi, futbolcu Gökhan Çıra’nın sosyal medya hesabında paylaştığı lüks otomobil çıktı.
Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda ilerleyen 1’i cip ve 2’si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.
Sürücüler yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen otomobillerden birinin ünlü fenomen Selin Çiğerci’nin eski eşi, futbolcu Gökhan Çıra’ya ait olduğu ortaya çıktı.
Trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili denetleme başlattı. (İHA)