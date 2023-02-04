‘Havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin’

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.
Yolculara bir uyarı da İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’dan geldi.
Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “5 Şubat Pazar günü İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz.” ifadeleri kullanıldı.