Havalimanındaki fiyatlar uçuşa geçti

Dolar 17 TL’yi, Euro 19 TL’yi aşarken tüm ürünlerde zam dalgasına neden olan bu artış havalimanlarında ise fiyatları adeta uçuşa geçirdi.

Ümit TÜRK

Havalimanlarında son dönemde satılan ürünlerin yerli yolcu tarafından alınması, deyim yerindeyse imkansız hale geldi. Bir şişe suyun 11, bir gofretin 29, hamburgerin ise 110 TL’den satıldığı İstanbul’daki havalimanlarında yolcular yüksek fiyatlardan, işletmecilerse Euro bazlı yüksek kiralardan yakınıyor.

İNDİRİM İSTİYORLAR

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA ile görüşen işyeri sahiplerinin, kiralar konusunda yardım talebinde bulunduğu, İGA’nın da konuyu değerlendirdiği öğrenildi. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki işletmelerin de İSG’den kira indirimi talep ettiği belirtildi.

Su 11 lira

Bir şişe suyun 11 TL’den bir hamburger menüsünün ise 110 TL’den satıldığı İstanbul Havalimanı’nda, bir gofret 29, bir dilim su böreği 40, bir adet lahmacun ise 24 TL’den satılıyor.

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