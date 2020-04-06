Cüneyt Özdemir : Havalimanları Hastaneye Dönüşüyor, Devlet Kesenin Ağzını Açıyor
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında hangi önemli açıklamalara yer verdi?
Süleyman Soylu “bağış” tartışmasına nasıl yanıt verdi?
Boris Johnson’ın son durumu ne?
Çeşitli ülkelerin ekonomik büyüme beklentisi ne oranda düştü? ABD sağlık sisteminde hangi eksiklikler var?
ABDli veri bilimci Google verilerine dayanarak hangi ilginç saptamada bulundu?
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını yorumluyor.