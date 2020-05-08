Havalimanlarını yolcular için emin yerler haline getirmemiz lazım

TAV Havalimanları, Kazakistan’ın ticari başkenti ve en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı’yı satın almak üzere hisse alım sözleşmesini imzaladı.

TAV ve VPE Capital’in oluşturduğu konsorsiyum, Almatı Havalimanı’nı tüm işletmeleriyle birlikte 415 milyon dolar karşılığında satın almak üzere anlaştı. TAV’ın satın alma işlemini yapan konsorsiyumdaki payı yüzde 75’ten az olmayacak şekilde bir yapı oluşturuldu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, anlaşma vesilesiyle Bloomberg haber ajansına verdiği röportajda havacılık sektörünün durmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, “1.3 trilyon dolarlık, 28.8 milyon çalışanın olduğu bir sektörden bahsediyoruz.

Küreselleşme yani insanların ve malların hareketi durmayacak. Havalimanlarımızı yolcularımız için emin yerler haline getirmemiz, güven vermemiz lazım. Bunun için ciddi hazırlık yapıyoruz. Uluslararası Havalimanları Konseyi ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ile tüm çalışmaları takip ediyoruz. Kalabalıkları sosyal mesafeyi koruyarak yöneteceğiz” dedi.

BAYRAM SONRASI BAŞLAR

Bayram sonrasında Türkiye’de iç hat uçuşlarının başlayacağını umduklarını belirten Sani Şener, dış hat uçuşlarının da haziran ortasından itibaren açılmasını beklediklerini vurguladı. Dış hatlarda ülkeler arasında mütekabiliyet esası ve uluslararası standartlar olduğuna dikkat çeken Şener, şunları söyledi:

*Biz 7 ülkede havalimanı işletiyoruz. Bu ülkelerin hiçbiriyle sorun olmadan açılacağını umuyoruz, sadece Suudi Arabistan eylüle kadar uçuşları kısıtladığını açıkladı.

*Avrupa önce iç hatlar, ardından Schengen Bölgesi, ardından da Schengen’e komşu Türkiye gibi ülkelerle karşılıklı uçuşları açacaktır.

2021’DE NORMALE DÖNERİZ

TAV olarak krize iyi bir bilançoyla girdiklerini de belirten Şener, “Ödemelerimizi sürdürüyoruz. Gelirlerimiz durduğu için giderlerimizde de önemli tasarruflar gerçekleştirdik. Kesin öngörülerde bulunamıyoruz ancak haziranda uçuşların kademeli olarak açılıp temmuzda da hızlanmasını bekliyoruz. 2021’de de eski hale dönebiliriz” dedi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle havayollarının yakıt giderlerinin ciddi oranda düşeceğini de vurgulayan Şener, “Uçaklar kalktığında petrol fiyatları bu şekilde giderse havayollarının giderlerine olumlu bir etkide bulunacak” şeklinde konuştu.

Almatı, Modern İpek Yolu’nun merkezinde

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Almatı, modern İpek Yolu olarak tabir edilen ”Kuşak ve Yol” projesinin önemli bir merkezinde yer alıyor. Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı ve kargo trafiğinin yüzde 68’i Almatı Havalimanı’ndan geçiyor.

Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana’nın ana üssü olan Almatı Havalimanı, 2019’da yüzde 13 artışla 6.4 milyon yolcuya hizmet verdi. Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. THY ve Pegasus’un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor.