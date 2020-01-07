Havuç üreticisi para kazanamamaktan şikayetçi

Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Kasabası Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’i karşılanıyor. Yılda yaklaşık 300 bin ton havuç üretilen bölgede çiftçiler para kazanamadıklarından dolayı dertli.

“HAVUÇ ÜRETİCİSİNE TEŞVİK VERİLMELİ”

Kaşınhanı Mahalle Muhtarı ve havuç üreticisi Mehmet Çetin, artan maliyetler nedeniyle ürünlerini değerinde satamadıklarını söyledi.

Çetin, şöyle konuştu: “Artan maliyetler nedeniyle ürünlerimiz bu sene para etmedi. Bir kilo havucun bize maliyeti 65 kuruş. Satış fiyatımız ise 60-70 kuruş arası değişiyor. Arabistan’a bölgemizden ciddi oranda havuç ihracatı yapardık. Ama şimdi türlü gerekçelerle gönderdiğimiz ürünleri ya kapıda bekletiyor ya da geri gönderiyorlar.

Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaş da ihracatımızı çok etkiledi. Uzun yıllardan beri havuç ekimi için teşvik verilmesi gerektiğini yetkililere duyurmaya çalıştık. Buğday, arpa, fasulye vb. ürünlere teşvik verilirken havuç üreticisine teşvik verilmiyor. Üretici olarak havuca da teşvik verilmesini talep ediyoruz”

“BU ŞARTLAR ALTINDA DAHA FAZLA DEVAM EDEMEYİZ”

Bir başka havuç üreticisi Uğur Pullu da sorunların devam etmesi halinde üretimden çekilmek zorunda kalacaklarını belirterek, “Gümrük geçiş ücretleri arttı. Yakıt, köprü ve yol geçiş ücretleri de artınca haliyle nakliye de arttı. Elektrik, su, gübre maliyetlerimiz de arttı ama havuçta fiyat aynı kaldı. Havanın eksi 10 dereceyi bulduğu hava şartlarında arazide havuç hasadı yapıyoruz. Şu an tamamen zarar ediyoruz. Bu durum böyle devam ederse üretimden çekilmek zorunda kalacağız. Çünkü bu şartlarda daha fazla devam edemeyiz” diye konuştu.

YOKUŞ, “ÜRETİCİLERİMİZE SAHİP ÇIKILMALI”

Çiftçinin her geçen gün yanlış tarım politikalarıyla üretimden küstürüldüğünü belirten İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Kaşınhanı kasabamızda üreticilerimizle bir araya geldik. Kime dokunduysak bin ah işittik. Havuç üreticimiz artan maliyetlerden dolayı ürününü değerinde satamıyor. Orta Doğu pazarı savaşlardan dolayı daralmış. Birçok ürüne teşvik verilirken havuca verilmiyor. Zor bir süreç yaşayan üreticimize sahip çıkılmalı. Çiftçilerimizin sorunlarının çözüme kavuşması içim konuyu meclis gündemine taşıyacağım” dedi.