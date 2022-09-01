Havva’yı 51 bıçak darbesi ile yaralayan şüpheli tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı Havva Çevirgen’i (20) rehin alıp, 51 bıçak darbesiyle yaralayan Emre Duran (21) tutuklandı.

Konak’a bağlı Lale Mahallesi 2250 Sokak’taki adrese 30 Ağustos’ta komşuların ihbarıyla giden polis ekipleri, Havva Çevirgen’i kanlar içinde buldu.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çevirgen’in gece saatlerinde vücudunun çeşitli yerlerinden 51 bıçak darbesi aldığı ve darbedildiği belirlendi.

Çalışma başlatan polis, şüphelinin, Havva Çevirgen’in 4 ay önce birlikte yaşamaya başladığı Emre Duran olduğunu tespit etti.

‘Cinsel saldırı’, ‘gasp’, ‘kasten yaralama’ gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Duran’ın, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle Çevirgen’i gece boyu rehin alıp, darbettiği ve bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Polis, kaçan Emre Duran’ın Buca ilçesi Çaldıran Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına alındı.

Uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen Emre Duran, polisteki ifadesinde; Havva Çevirgen ile uyuşturucu madde ‘metamfetamin’ kullandıklarını, ardından da birbirlerini bıçakla yaradıklarını iddia etti. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada yoğun bakıma alınan Havva Çevirgen’in tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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