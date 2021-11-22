Hawaii’de Zuckerberg huzursuzluğu: Yeni krallar yarattılar

ABD’li milyarder iş insanı Mark Zuckerberg’in Hawaii’de aldığı araziler yerel halkı rahatsız ediyor. Bölgede milyarderlerin hüküm sürdüğünü belirten yerel halktan Randy Naukana Rego, “Amerikalılar monarşiyi yıktı ancak kendileri için adını milyarderler olarak adlandırdıkları yeni krallar yarattılar” dedi.

Sozcu.com.tr

Milyarder iş insanlarının bir süredir en büyük yatırım gözdesi Hawaii. Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, AOL’nin kurucusu Steve Case ve Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg onlardan bazıları.

Son dönemde şirketinin adının karıştığı skandallarla başı epey ağrıyan Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Hawaii’deki yatırımlarıyla oldukça tartışılan isimlerin başında geliyor. İlk olarak 2014 yılında Hawaii’nin Kauai bölgesinde arsa alan çift, 2016 yılında bölge halkıyla davalık oldu.

PANDEMİDE DAHA FAZLA KALDI



Zuckerberg, bu yıl mart ayında 53 milyon dolara yaklaşık 2.4 milyon metrekarelik bir arazi daha satın alırken, pandemiyle birlikte Hawaii’de daha fazla vakit geçirmeye başladı. Ancak milyaderlerin bölgede artmaya başlaması, Kānaka Maoli adı verilen yerli halkı rahatsız etmeye başladı.

SÜRDÜREBİLİR TARIM DESTEĞİ



Business Insider’ın haberine göre, Zuckerberg ve diğer milyarderlerin aracı şirketleri kullanarak yerel halkın elindeki arazileri parça parça topladığı belirtiliyor. Çiftin sözcüsü ise Zuckerberg ve Chan’in yerel halkı destekleme projeleri yürüttüğünü, sürdürebilir tarım için çaba sarf ettiklerini söyleyerek bölgeye yaptıkları faydaları savundu.

‘BU YENİ MONARŞİDİR’



Business Insider’a konuşan pek çok Kānaka Maoli ise, Zuckerberg ve Chan’in yerel halkın değerlerine aykırı hareket ettiğini öne sürüyor. Zuckerberg’in arazisinin dörtte biri eskiden ailesine ait olan Randy Naukana Rego o isimlerden biri.

Rego konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Amerikalılar monarşiyi yıktı ancak kendileri için adını milyarderler olarak adlandırdıkları yeni krallar yarattılar. Onlara kral demiyor olabilirler, ancak bölgenin tamamını kontrol ediyorlar. Bu yeni monarşidir” ifadelerini kullandı.

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