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28 Mart 2023
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“Hayalet gösterge” hırsızı yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul’un birçok ilçesinde meydana gelen ‘Hayalet Gösterge’ hırsızlıkları üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda Bağcılar’da park halindeki iki otomobilin hayalet gösterge olarak bilinen dijital panelini çalan bir şüpheli tespit edildi.

Ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin otomobiliyle dolaştığı ve hırsızlık yapacak araç aradığını belirledi. Polis bu görüntüleri kullanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli R.T.’yi gözaltına aldı.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu belirlendi. R.T. hakkında Bayrampaşa’da iki otomobilden hırsızlık ve bir plaka hırsızlığından işlem yapıldı. R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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