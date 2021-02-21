“Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasına bir milyonun üzerinde başvuru yapıldı

ANKARA (AA) – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile 1 milyon 9 bin 862 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen uygulama vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 1 milyon 9 bin 862 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimlik kartlarına entegre edildi.

Türkiye genelinde uygulamayı kullananlar arasında 155 bin 645 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 83 bin 422 kişi ile Ankara, 38 bin 178 kişi ile Antalya, 36 bin 769 kişi ile İzmir ve 27 bin 763 kişi ile Bursa takip etti.

25 yaş ve altı toplam 188 bin 990 kişinin yeni kimlik kartlarını da aldığı uygulamadan 797 bin 189 erkek ve 212 bin 673 kadın yararlandı.

– Yerli ve milli yazılım kullanıldı

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında yer alan işletim sisteminden kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar, İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için müdürlüklere geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.