Hayat kurtarmaya gitti, kalp krizinden hayatını kaybetti

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gitti.

Metin Doruklu enkaz altında kalanların kurtarılmasında yer aldı. Metin Doruklu sosyal medya hesabından ekiplerinin kurtarma çalışmalarını paylaştı.

Doruklu dün son olarak Kahramanmaraş’ta enkaz fotoğraflarıyla birlikte, “Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin” diye paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş’ta günlerdir bölgede kurtarma çalışmalarına katılan Metin Doruklu, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Birçok yardım çalışmasında yer alan Metin Doruklu’nun ölümü büyük üzüntü yarattı. (DHA)