Hayat ne zaman normale dönecek? Prof. Dr. Tevfik Özlü anlattı…





Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye’nin ne zaman normalleşme sürecine gireceğiyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu. Son iki haftalık verilerin iyiye gittiğini ve salgının bulaşma hızının azaldığına vurgu yapan Özlü, Corona Gündem’de Hande Zeyrek’in sorularını yanıtladı. Salgının kritik eşikte olduğunu anlatan Özlü “Henüz güvenli bir noktada değiliz tam tersine çok kırılgan ve hassas bir noktadayız. Şu an yatay seviyeyi yakaladık ama düşüşe geçmemiz gerekiyor. Dişimizi sıkacağız bu işi sonlandırıncaya kadar tedbirlerden asla geri adım atmamamız gerek. Bir gevşeme olursa bu yatay inme tekrar dikey hale gelebilir. İkinci bir pik ile karşılaşabiliriz” diyerek uyardı. Tevfik Özlü, tedbirlere ramazan ve bayram süresince de uyulursa normalleşmenin yavaş da olsa bayram sonrası başlayabileceğini söyledi. Haber: Hande Zeyrek

Kurgu: Uğur Düşen